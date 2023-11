Chico antecipa pagamento dos servidores em 6 dias

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou na manhã desta quarta-feira (1º) que foi antecipado o pagamento do salário dos servidores públicos municipais para esta data. Com isso, o valor está sendo creditado com seis dias de antecedência.

De acordo com o prefeito, a medida está sendo possível em razão da saúde financeira do município. “Temos trabalhado incansavelmente pelo equilíbrio das contas públicas e isso tem permitido ações como essa, que beneficiam os nossos servidores na véspera de um feriado prolongado. Parabéns à equipe da Secretaria Municipal de Fazenda, na pessoa da secretária Simone, que não mede esforços pela saúde financeira de Americana”, afirmou Chico.

