Americana mantém tarifa de ônibus em R$4,70, mesmo valor desde 2019

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), divulgou nesta terça-feira (31) a manutenção do valor da tarifa do transporte público em R$ 4,70, o mesmo praticado desde dezembro de 2019 no município.

Para garantir o equilíbrio financeiro previsto em contrato, foi publicado decreto no Diário Oficial com o novo teto do subsídio concedido à empresa Sancetur, responsável pelo transporte público do município, possibilitando o custeio dos usuários que possuem gratuidade e para o complemento da tarifa.

“Estamos trabalhando pela melhoria no transporte público sem mexer no bolso do americanense. Sabemos das dificuldades do cidadão que utiliza esse meio de transporte, por isso, chegamos a um acordo com a empresa para que seja oferecido um transporte mais qualificado”, ressaltou o prefeito Chico Sardelli.

Mensalmente, mais de 148 mil passageiros utilizam o transporte público gratuitamente, seja idoso, sênior, patrulheiro, colaborador, botoeira gratuita, deficiente, agente público e funcional, totalizando R$ 695 mil de tarifas que não são pagas pelo usuário e são subsidiados pelo município. Com o decreto publicado nesta terça, o teto do subsídio passa a ser de R$ 1,2 milhão.

LEIA TAMBÉM: Veja os ganhadores do 6º sorteio de prêmios da ACIA

De acordo com a Utransv, o aumento do teto do subsídio foi definido após análises detalhadas da Comissão Tarifária. A solicitação da empresa era para que o valor chegasse a R$2 milhões, mas após as negociações e estudos ficou definido em R$1,2 milhão.

Ao todo, são 45 mil estudantes e aposentados, que contam com desconto de 50% nas tarifas, e operários, com 25%, que usam o transporte mensalmente. São mais de R$ 100 mil que deixam de ser pagos pelo contribuinte.

“Houve uma disparada nos preços de combustível, na manutenção dos veículos, reajuste salarial dos funcionários, além da queda de usuários desde a pandemia, mesmo assim, conseguimos manter o valor da tarifa, sem atingir o contribuinte. E, agora, chegamos a um acordo para que não tenhamos problemas no futuro”, explicou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Mesmo não sendo obrigatório a gratuidade para idosos, o prefeito Chico Sardelli decidiu que essas pessoas utilizem o transporte público sem a realização do pagamento por parte do usuário acima de 60 anos.