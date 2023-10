Veja os ganhadores do 6º sorteio de prêmios da ACIA

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) realizou nesta terça-feira, dia 31, o sorteio da sexta edição do Espetáculo de Prêmios. Em referência ao Dia das Crianças, os produtos oferecidos foram dois tablets Galaxy Samsung, dois patinetes elétricos de 250w e um videogame Playstation 5.

Alcides José Caetano, morador de Piracicaba, ganhou um tablet. Ele preencheu o cupom na Atlantarol Rolamentos. Outro tablet saiu para Joyce Lima, de Americana, que fez a compra na Geo Cosmético. Marcela Geraldino, também de Americana, foi a ganhadora de um patinete elétrico e preencheu o cupom na Zanini. O outro patinete saiu para Elizete Maria da Conceição, que comprou na loja Irmãos Bachega. O último prêmio sorteado foi um Playstation 5, sendo que o ganhador foi Francesco Torino, que preencheu o cupom na loja Rafael Magazine.

LEIA TAMBÉM: Desemprego cai pra 7,7%, menor taxa em 8 anos

A cada R$ 50,00 em compras nas lojas identificadas com os cartazes da promoção Espetáculo de Prêmios, o consumidor recebe um cupom. Até agora seis sorteios foram realizados e a promoção prossegue até abril do próximo ano, com a distribuição de R$ 200 mil em diversos produtos, incluindo um veículo zero quilômetro. O sorteio do carro será em janeiro, quando a Acia irá completar 63 anos. No sorteio de novembro, no dia 30, haverá a distribuição de duas smarts TV de 43 polegadas. Os cupons são acumulativos e valem para todos os sorteios.