Prefeitura conclui troca do gramado do Society do Zanaga

As obras de revitalização do campo de futebol society do bairro Antônio Zanaga, executadas pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, seguem em ritmo acelerado. As intervenções fazem parte de uma série de reformas e construções nos espaços esportivos do município.

A implantação do novo gramado sintético foi concluída esta semana, juntamente com a aplicação da borracha reciclada de pneu. A pintura das traves e das ferragens internas também foi finalizada.

A pintura geral do espaço será iniciada na próxima semana, e as etapas seguintes compreendem a manutenção dos alambrados e das telas de proteção e a troca dos refletores por lâmpadas de LED. O objetivo é oferecer melhores condições para a prática do esporte e incentivar a utilização do equipamento pela comunidade.

“Quem vê o campo society do Zanaga hoje já nota a evolução que tivemos no local. Um gramado completamente novo e em perfeitas condições para a prática do futebol. Agora só faltam mais alguns reparos para entregarmos este equipamento totalmente renovado para a comunidade”, afirma o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Com investimento de R$ 93.214,40, a obra é custeada com recursos próprios da Secretaria de Esportes.