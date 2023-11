DIG prende 4 por falsificação de bebidas na região; 20 mil garrafas de whisky

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (D.I.G) de Americana, realizou nesta quarta-feira (01), uma operação contra falsificação de bebidas, que vislumbrou na prisão de quatro indivíduos na cidade de Hortolândia.

Os Investigadores de Polícia da DIG receberam informações privilegiadas de que um veículo estaria transportando bebidas falsificadas. Diante dos fatos, os agentes passaram a investigar o condutor, chegando a um depósito com milhares de garrafas de whisky prontas pra serem usadas para envase de whisky falsificado.

Os policias foram acompanhados por representantes da “ABRABE”, Associação Brasileira de Bebidas e, ao chegarem no local, se depararam com a empresa clandestina de falsificação de garrafas de whisky em funcionamento.

Foram detidos no local o proprietário, três funcionários e o pai do proprietário, que compartilha o local para outras atividades.

Quase vinte mil garrafas de whisky vazias foram apreendidas no local, além de rótulos, tampas, maquinários e outros. Também foram encontradas garrafas de bebidas adulteradas no local.

A organização aparentemente utilizava soda cáustica para dissolver os rótulos das bebidas, preparando-as para ‘reenvase’ com outras substâncias, realizado em outro local.

Um fato chamou bastante atenção dos policiais, bem como dos representantes da ABRABE, a utilização de “caixas grandes de ovos”, para dissimular a mercadoria falsificada durante o transporte.

Os fatos foram apresentados à Autoridade Policial, que, após ouvir as partes, prendeu o proprietário, o pai, por participação no esquema e dois funcionários, sendo o terceiro funcionário liberado, pois teria começado hoje a trabalhar e não sabia do esquema de falsificação.

Após as medidas de estilo, ambos foram recolhidos À cadeia Pública de Sumaré, onde permanecerão à disposição da justiça.

OBJETOS APREENDIDOS:

1. 19.832 (DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DUAS) GARRAFAS DE WISKY (SEM LIQUIDO);

2. 03 APARELHOS DE TELEFONES CELULARES;

3. 01 APARELHO DVR INTELBRÁS;

4. 147 EMBALAGENS DE WHISKY;

5. 380 CAIXAS DE PAPELÃO COM NOME DE EMPRESA DE OVOS;

6. 01 MÁQUINA COM ESCOVA DE AÇO COM MOTOR PARA LIMPEZA DE GARRAFAS E RETIRADA DE RÓTULOS;

7. 03 GARRAFAS CONTENDO LÍQUIDO COM RÓTULO DE UÍSQUE BUCHANAN’S DELUXE (WISKY FALSIFICADO);

8. 01 SACO DE SODA CAUSTICA (HIDRÓXIDO DE SÓDIO (NaOH) DE 2.656KG);

9. 09 SACOS PLÁSTICOS COM DIVERSAS TAMPAS;

10. 03 BOBINAS DE RÓTULOS DE WISKY WITHE HORSE E OUTROS.