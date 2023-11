Dupla de ladrões se da mal na Praia dos Namorados

Uma dupla de ladrões se deu mal na Praia dos Namorados

em Americana nesta terça-feira. Ação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prendeu os dois homens de 20 e 28 anos, autores de um roubo de veículo em Americana. Um dos criminosos era foragido da Justiça.

Mais notícias da cidade e região

No último dia 16 uma mulher foi ameaçada e teve seu veículo roubado pela dupla de bandidos. Ela estava com seus dois filhos menores de idade no momento do ataque.

Logo depois, o carro foi localizado pela Polícia Militar. Com algumas informações, os autores do assalto foram identificados e o poder judiciário expediu mandados de busca e apreensão.

Os policiais cumpriram os mandados judiciais em dois imóveis esta terça-feira, na região da Praia dos Namorados.

Com os dois detidos foram apreendidas munições calibre 32 e 38, porções de drogas, vários celulares e as roupas utilizadas no crime.

Os policiais ainda informaram que um dos criminosos era foragido da Justiça. Contra ele haviam acusações e julgamentos por homicídio, roubo e tráfico de entorpecentes.

A vítima do assalto realizou o reconhecimento da dupla na sede da DIG. Um dos bandidos ainda foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito. Os ladrões foram transferidos para a cadeia de Sumaré.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP