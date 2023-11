Sumaré vai ter homenagem a conselheiro tutelar

A Câmara de Sumaré aprovou uma moção de congratulação

aos cinco conselheiros tutelares eleitos por Sumaré. A homenagem foi votada na sessão ordinária desta terça-feira (31). A moção nº 197/2023 foi protocolada pelo presidente da Câmara, vereador Hélio Silva (Cidadania), e pelos vereadores Silvio Coltro (PL), Andre da Farmácia e Rai do Paraíso (Republicanos).

Os eleitos pelo voto popular – Michel Roberto Passos de Oliveira, Francis Alisson de Oliveira, Mayara Eduarda dos Santos Marques, Josué Fernandes dos Santos e Maria dos Reis Santos Silva – começarão o mandato de 4 anos no dia 10 de janeiro de 2024.

Leia + sobre política regional

“Nossa cidade deposita nas mãos desses conselheiros a responsabilidade de atuar em conjunto com pais e responsáveis, garantindo um ambiente seguro e propício ao desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Esta missão demanda coragem, empatia e uma profunda compreensão das necessidades de nossa comunidade, características que esses eleitos demonstraram possuir”, diz a moção.

Os vereadores autores da moção ainda ressaltam “a expressiva participação dos eleitores, que compareceram em massa às urnas para escolher seus representantes no Conselho Tutelar. Isso reflete o compromisso de nossa comunidade com a proteção dos direitos da infância e da juventude”.

DIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Uma moção de congratulação e agradecimento aos servidores públicos do município também foi aprovada durante a sessão dessa terça-feira. Apresentado pelo vereador Andre da Farmácia, o a moção nº 198/2023 comemora o Dia do Funcionário Público, celebrado no dia 28 de outubro, e exalta o trabalho desempenhado pelos profissionais em Sumaré.

“Gostaria de expressar minha admiração por todos os servidores públicos do município e agradecer por seu compromisso em servir a população. Seu trabalho é fundamental para o progresso da cidade e o bem-estar de todos os seus habitantes. Que esta homenagem sirva como um lembrete do valor inestimável do serviço público e da importância dos servidores públicos em nossa comunidade. Obrigado por seu trabalho incansável e dedicado”, agradece o parlamentar.

Os vereadores também aprovaram outras quatro moções de congratulação e uma de pesar.

ORDEM DO DIA

Durante a fase da Ordem do Dia, os vereadores aprovaram três projetos que já estavam previamente pautados. O PL nº 85/2023, de autoria do vereador Rai do Paraíso, dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento e segurança no Bem Estar Animal e Recanto dos Animais.

O PL nº 270/2023, de autoria do vereador Valdir de Oliveira (Republicanos), dispõe sobre a denominação da Rua 24 do Loteamento Residencial Santa Joana, que passa a se chamar Rua Walter Tavares Fontes. E o PL nº 284/2023, apresentado pelo vereador Gilson Caverna (PSB), dispõe sobre a nomeação da Rua 09, no Jardim Vitória, de Rua João Alves dos Santos.

Em regime de urgência, foram aprovados sete projetos de lei de autoria do prefeito Luiz Dalben.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP