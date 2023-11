O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e seu vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) visitaram na manhã desta quarta-feira, 1º de novembro de 2023, as dependências do novo Poupatempo e do novo Centro de Referência do Trabalhador e do Empregador da Prefeitura de Nova Odessa. Eles conversaram com cidadãos e servidores e destacaram um reflexo positivo dos novos serviços: a valorização da região central da cidade, com impactos inclusive no fomento ao Comércio.

Os dois serviços ficam no mesmo prédio da Rua Duque de Caxias, nº 600, e já atendem ao público com toda a infraestrutura necessária – inclusive com climatização (ar-condicionado) em todo o interior. A novíssima unidade do Poupatempo Paulista na cidade deve atender ao público nesta sexta-feira (03/11), das 9h às 17h, e sábado (04/11), das 9h às 13h.

Leitinho e Mineirinho foram acompanhados pelo vereador Oseias Jorge, pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo vice-presidente da Acino (Associação Comercial e Industrial), Gilson Costanzo.

No local, além do Poupatempo (que é uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado de São Paulo viabilizada em 2022), funcionam outros sete serviços municipais: o PLT (Posto Local do Trabalho), no piso térreo (ao lado do Poupatempo), e o Procon, Sebrae Aqui, Banco do Povo Paulista, Junta do Serviço Militar, Detran.SP, sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social e nova Sala dos Empreendedores, no andar superior.

“A população já começou a utilizar os serviços. Assim como o novo shopping center ZED Mall Nova Odessa (em obras na Avenida Carlos Botelho, também no Centro), a junção desses serviços num único lugar, junto ao Poupatempo, na região central, vai ajudar a atrair mais consumidores para o nosso Comércio, então temos aqui dois benefícios em um: facilitar a vida do cidadão e ajudar nossos comerciantes e empresários”, destacou o prefeito Leitinho.

“O desenvolvimento social caminha junto ao desenvolvimento econômico. É um prédio amplo, preparado com toda a infraestrutura. E veio dar um ‘plus’ também no Comércio do Centro, ajudando a atrair mais gente para nossa região central”, completou o vice-prefeito Mineirinho.

PÚBLICO APROVA

Os usuários que aproveitaram o primeiro dia de portas abertas do Poupatempo e do Centro de Referência do Trabalhador e do Empregador elogiaram o que viram. “Achei ótimo, muito bom mesmo. Porque é melhor para a população, que estava precisando de um Poupatempo em Nova Odessa”, afirmou dona Maria Bethânia Alves.

“Foi bom para atender à precisão que a gente tem. Agora mesmo tive que ver um documento do carro e vim aqui, facilita muito para o cidadão, que não precisa mais ir para Campinas resolver os problemas. Agora temos perto de casa”, acrescentou José Roberto de Oliveira Pinheiro.

“É uma alegria ter acompanhado esse projeto, é algo singular para nossos munícipes, usuários dos serviços que estão agora concentrados um único lugar. É algo prático, rápido – é um sucesso”, falou José Rodrigues Fróes.

“Aqui você já faz tudo aqui, num ‘pacote’ só. Vai ajudar muito a população, porque o povo hoje precisa ganhar tempo e simplificar as coisas”, finalizou Ediberto Nogueira Mendonça, empreendedor que foi um dos primeiros atendidos pelo Sebrae Aqui e pelo Banco do Povo.