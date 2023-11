Casa da droga cai pra Dise no Nova Carioba

Uma Casa da Droga foi alvo de ação da

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Americana esta segunda-feira. A Dise fez a operação “Nova Carioba” e prendeu um homem de 43 anos acusado de tráfico de drogas no bairro que deu nome à investida dos policiais.

A residência foi identificada em investigações anteriores e fica na Rua Manoel Moreno Mostaço, no bairro Nova Carioba. Ela era utilizada para o armazenamento de entorpecentes que depois seriam distribuídios. Os agentes seguiram para o local e o homem foi avistado e abordado na calçada.

Aos policiais o homem admitiu que guardava o material ilegal na casa. Logo em seguida os agentes da lei entraram no imóvel e apreenderam 64 porções de maconha e 4 pinos com cocaína, que pesaram 212 gramas; além de R$ 18.

Foi constatado que o rapaz que já havia sido preso pelo mesmo tipo de crime em maio deste ano. Ele foi encaminhado para a sede da Dise.

