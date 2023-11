Santander contrata 30 assessores de investimentos na RMC

Com a demanda crescente da plataforma de investimentos Santander AAA, o Banco amplia

a contratação de assessores na Região Metropolitana de Campinas. São 30 vagas, de um total de 252 posições abertas para os mais de 70 municípios do interior e litoral de São Paulo. As vagas na região são em Campinas (21), Indaiatuba (3), Jaguariúna (1), Paulínia (1), Valinhos (2) e Vinhedo (2). Serão contratados 730 assessores, no total, para trabalhar em 170 cidades do País e regionalizar ainda mais a atuação do AAA.

A iniciativa integra a fase 2 do Santander AAA, que busca transformar o Banco na melhor plataforma de investimentos do mercado e já apresentou números positivos neste primeiro ano, com bons resultados de captação líquida e vinculação dos clientes.

“As novas vagas dão sequência ao projeto AAA e mostram que acertamos na construção deste modelo inovador, que valoriza o empreendedorismo. Além da garantia de uma remuneração fixa e da possibilidade de seguir carreira dentro de uma instituição global, nossos assessores também recebem uma remuneração variável meritocrática atrelada ao seu protagonismo. Ou seja, é o melhor dos dois mundos”, diz Gustavo Lendimuth, superintendente executivo do Santander AAA.

Para se candidatar a uma vaga de assessor de investimentos, os interessados devem ter perfil empreendedor e capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais, sempre com foco principal no cliente. A certificação CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA Série 20), concedida pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) é pré-requisito. A CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) e a CFP (Certified Financial Planner) são diferenciais. As inscrições para se candidatar a uma vaga de assessor devem ser realizadas por meio do site https://www.santander.com.br/aaa

“Nosso principal objetivo é atrair cada vez mais talentos que compartilham do nosso propósito de entregar a melhor assessoria de investimentos do mercado para os clientes do Banco. Por meio desses profissionais especializados, temos uma estrutura completa para receber os clientes e recomendar as alocações mais adequadas ao perfil de cada um, do mais conservador ao mais agressivo”, afirma Javier Garcia Verdous, senior head da Rede SP Metropolitana do Santander Brasil.