Câmara de Sumaré aprova contas do prefeito de 2021

Na 36ª sessão ordinária da Câmara, ocorrida nesta terça-feira (7), os vereadores de Sumaré

votaram de maneira favorável as contas municipais referentes ao exercício de 2021. Os parlamentares optaram por seguir o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que votou favoravelmente as contas do prefeito Luiz Dalben.

A votação, que aconteceu no plenário da Câmara, contou com 20 parlamentares a favor e um contrário. De acordo com a Lei Orgânica do município, o parecer do TCE só pode ser rejeitado pelo voto de dois terços dos membros da Casa.

Como a reunião foi destinada à discussão das contas municipais, conforme o Regimento Interno da Câmara, não houve a fase do Expediente nem a Explicação Pessoal. Todo o seu tempo foi utilizado para a Ordem do Dia, sem a leitura de indicações, moções e requerimentos.

L Dalben não vai concorrer à reeleição ano que vem mas é nome forte para uma disputa na Câmara Federal em 2026. A família Dalben hoje tem o deputado estadual Dirceu Dalben cotado para vir para a disputa para prefeito na vizinha Paulínia em 2024. Caso seja eleito, abre caminho para que Luiz faça várias composições de olho na eleição de 2026.

