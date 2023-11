Novembro Negro: inscrições para a Feira Afro Bárbara seguem até sexta-feira (10)

Arte, dança, música, poesia, conhecimento, respeito, equidade e promoção de uma cultura de paz. A programação do “Novembro Negro” promete trazer a riqueza da cultura afro em diversas atividades promovidas pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das secretarias de Educação e Cultura e Turismo.

O calendário foi planejado em alusão ao “Dia da Consciência Negra”, comemorado dia 20 de novembro. O primeiro evento, que seria nesta terça-feira (7) foi adiado para o dia 14 de novembro. E as inscrições para a Feira Afro Bárbara seguem abertas até sexta-feira (10).

A exposição “O Silêncio que Grita, que abre a programação, será composta de uma pesquisa documental e histórica sobre as populações invisibilizadas pela historiografia oficial da Vila de Santa Bárbara no século XIX. Parte inicial do projeto “Anônimos: histórias não contadas”, trata-se de uma realização das secretarias de Educação, Cultura e Turismo e Justiça e Relações Internacionais. A abertura será dia 14 de novembro, terça-feira, às 19 horas, no Museu da Imigração e segue até dia 30 de novembro.

Feira Afro Bárbara

A Afro Bárbara – Feira de Arte + Cultura Afro Brasileira será no dia 18 de novembro (sábado), das 9 às 16h30, em frente ao Museu da Imigração e Centro de Memórias. O evento fomenta a divulgação da arte, artesanato, cultura e saber popular afro-brasileiro, com apresentações de escolas municipais, do Projeto Guri, da Capoeira “Força e Fé”, das “meninas da Ciranda/Candeeiro”, dança terapêutica: samba, maculelê e afoxé, da Companhia de Dança JK, com jazz e street dance, desfile afro e Grupo Alto Astral e comercialização de produtos e serviços culturais, valorizando o trabalho de artistas da região por meio da Economia Criativa e geração de renda.

As inscrições para a Afro Bárbara seguem abertas até dia 10 de novembro para expositores via link https://linktr.ee/prefeiturasbo até o dia 10 de novembro. Dúvidas poderão ser encaminhadas pelo e-mail afrobarbara2023@gmail ou via os contatos no WhatsApp: (19) 98978.9245 e (19) 98249.0787.

Confira a programação completa do Novembro Negro:

– Dia 14/11 (terça-feira), às 19 horas

Abertura da Exposição “O Silêncio que grita”, de 14 a 30/11

Visitação: de 7 a 30/11

Terça a sexta-feira: das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas

Local: Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Realização: secretarias de Educação, Cultura e Turismo e de Justiça e Relações Institucionais

Aberto ao público

– Dia 18/11 (sábado), das 9 horas às 16h30

Afro Bárbara – Feira de Arte + Cultura Afro Brasileira

Em frente ao Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Realização: secretarias de Educação e Cultura e Turismo

Aberto ao público

– Dia 19/11 (domingo)

Cortejo Afro

8h – Concentração em frente ao Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

8h30 – Saída do cortejo com percurso pelas ruas principais da área central chegando até a Feira Livre na Estação Cultural

10h- Show de samba na Estação Cultural | Avenida Tiradentes, 2, Centro

Realização: secretarias de Educação e Cultura e Turismo

Aberto ao público

– Dia 20/11 (segunda-feira), das 9 às 12 horas

Celebração do Dia da Consciência Negra

Em frente o Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Realização: secretarias de Educação e Cultura e Turismo

Aberto ao Público

– Dia 27/11 (segunda-feira), das 18h30 às 20h30

Seminário de boas práticas

Realização: Secretaria de Educação

Apoio: CEDAC – Comunidade Educativa e Instituto ACAIA – Educação e Cultura para redução da desigualdade social

Evento on-line para os educadores da Rede Municipal de Ensino

– Entre os dias 27 e 30/11 (segunda a quinta-feira)

Ciclo de diálogos Mulheres Pretas

Locais: Auditório da Emefei “Antonia Fagnoli Furlan” e CIEP “Dom Eduardo Koaik”

Realização: Secretaria de Educação

Evento para os alunos da Rede Municipal de Ensino

