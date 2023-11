Saiu primeiro sérum reparador para a área dos olhos

A La Roche-Posay, líder do mercado de ácido hialurônico, apresenta seu primeiro sérum reparador para a área do olhos da linha Hyalu B5, o Hyalu B5 Sérum Olhos,

focado em redução de rugas e correção de olheiras visíveis em duas semanas. A novidade reúne um fator exclusivo na sua formulação, o Complexo Anti-olheiras, composto com Cafeína, que reduz inchaço, atenua bolsas e olheiras, Vitamina B3, que uniformiza o tom da pele, e Hepes, que promove a renovação celular, além do Duplo Ácido Hialurônico, que reduz rugas, linhas finas e aumenta a firmeza da pele, e a Vitamina B5, que repara e protege a função da barreira da pele.

O aparecimento de rugas finas se inicia a partir dos 20 a 30 anos, ocasionadas principalmente pela exposição ao sol e perda gradual de colágeno – e, por isso, o autocuidado é essencial para manter a saúde da pele a curto e longo prazo. O Hyalu B5 Sérum Olhos garante redução de 21,9% de linhas visíveis ao redor dos olhos e 10%* da aparência de rugas ao redor do olhos, além de contar com um aplicador massageador roll on (em aço inoxidável) exclusivo para um efeito refrescante. O produto é adequado para olhos sensíveis e usuários de lentes de contato e foi testado em todos os tipos e tons de pele.

* avaliação instrumental em 81 voluntárias

Conheça o lançamento de La Roche-Posay:

Hyalu B5 Sérum Olhos FPS 30, 15 ml – Preço sugerido R$ 259,90

Hyalu B5 Sérum Olhos é o primeiro sérum reparador La Roche-Posay para o contorno de olhos concentrado com 2 tipos de Ácido Hialurônico, Vitamina B5 e um Complexo a 10% que inclui Cafeína, Niacinamide e Hepes. Preenche as rugas e suaviza as olheiras. Em 2 semanas as linhas finas e as rugas são reduzidas e a aparência das olheiras é suavizada. Textura sérum não oleosa.

Como usar

Aplicar de manhã e à noite na região ao redor dos olhos com o bico massageador do aplicador. Adaptado a todos os tipos de pele.

