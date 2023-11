Dr Abnadar vai pro União com M Fontes

Dr Abnadar agora é pré candidato a vereador

O médico que é ginecologista se encontrou com Marcos Fontes presidente do União Brasil em Santa Bárbara, nesta terça feira (7) em seu consultório.

Abnadar foi candidato a vice prefeito em 2020 e agora deseja fazer parte da nova composição da Câmara Municipal a partir de 2025.

Leia + sobre política regional

“O time do União Brasil em Santa Bárbara sempre foi convidativo. Acredito muito na condução do Marcos Fontes que é um grande amigo. Estou certo de que posso ser útil na Câmara, levando meu conhecimento e defendendo a saúde pública na nossa cidade”, disse o médico que está disposto a ocupar uma vaga no legislativo barbarense a partir de 2025.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP