Depois de 10 anos no CCZ, Porpeta é adotada; Mel é a próxima da fila

A cachorrinha Porpeta, que estava no canil do CCZ de Americana há 10 anos, foi finalmente adotada. a Informação foi confirmada pelos voluntários nesta segunda-feira (6), em comemoração nas redes sociais.

A campanha para a adoção da Porpeta e de outros cães que estão há muito tempo no CCZ já acontecia há algum tempo. Porpeta era muito medrosa, o que é compreensível depois de tanto tempo sem amor e cuidado de uma família e confinada em um canil, o que a impedia de ir as feiras. “Sua única chance eram as postagens”, disseram os voluntários no post nas redes sociais. E o dia feliz chegou, Porpeta conseguiu chamar atenção de uma família e foi finalmente ter o seu final feliz.

Adote a Mel

A campanha pela adoção da Mel, uma cachorrinha que também espera há muitos anos por lar, continua. Mel está idosa e seu olhar triste é cada vez mais visível.

Para adotar, basta ser maior de 18 anos, levar documento e ter muito carinho e amor. Interessados podem entrar em contato com a página @adocaoccz no Instagram. Aos sábados, da s9h ao meio dia, a equipe de voluntários realiza feiras de adoção na Loja Padavani, na Rua Anhanguera, próximo ao Mercadão. Simpatizantes da causa animal também podem doar ração seca, sach~es e comprar artesanatos para colaborar com as ações do grupo.

