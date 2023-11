Escola Alcindo Soares recebe troféu do Campeonato de Tampinhas

A Escola Estadual Professor Alcindo Soares do Nascimento, no Jardim Paulistano, recebeu nesta segunda-feira (6) o troféu do Campeonato de Tampinhas Plásticas, Lacres e Blisters, referente às arrecadações nos meses de setembro e outubro, na categoria Rede Estadual de Ensino.

O campeonato é promovido pela Apae (Associação de Pais e Amigos de Excepcionais) de Americana, com o apoio das secretarias de Meio Ambiente, de Educação e de Obras e Serviços Urbanos, entre outros colaboradores.

“O engajamento é grande nesta unidade, com a participação efetiva dos alunos, educadores, funcionários e comunidade. São materiais recicláveis, que terão a destinação correta, preservando a natureza e promovendo a geração de renda para auxiliar na manutenção da Apae. É uma ação ambiental e social que mobiliza e conscientiza toda a população”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Na solenidade de entrega do troféu, foi realizada uma apresentação dos alunos, que entoaram músicas em libras, o Hino Nacional e o Hino de Americana. O personagem Lixildo, mascote da limpeza pública, interagiu com os participantes abordando sobre a importância da coleta seletiva.

O troféu entregue à escola foi confeccionado com resíduo e reaproveitamento de blisters (embalagens de comprimidos).

Nos próximos dias, serão entregues os troféus referentes aos meses de setembro e outubro das escolas municipais, na categoria Educação Infantil e Ensino Fundamental, segundo a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

“Agradecemos e parabenizamos a escola Alcindo Soares pelo empenho, dedicação e comprometimento com o meio ambiente, por meio da arrecadação de tampinhas e da educação ambiental promovida junto aos alunos. O campeonato mobiliza todas as escolas participantes em prol do meio ambiente”, disse Kátia.

Participaram da entrega do troféu representantes da Apae, da Diretoria de Ensino, entre outros convidados e apoiadores.