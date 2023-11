Sorvete na chapa famoso chega ao Tivoli Shopping

Maior franquia de sorvetes na chapa do mundo, a Ice Cream Roll inicia novembro com uma nova loja em atividade. Desta vez, estreando em Santa Bárbara D’Oeste (SP), uma das principais cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e do interior de São Paulo, no Tivoli Shopping, principal empreendimento do município, gerando, assim, mais sete empregos diretos.

A inauguração é considerada um passo importante na expansão pelo estado, que, segundo levantamento da Abis (Associação Brasileira das Indústrias do Setor de Sorvetes), é o que mais consome sorvetes no Brasil. Por isso, um dos objetivos da marca é alcançar o maior número de cidades paulistas. De acordo com o censo mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Santa Bárbara D’Oeste é a sexta cidade mais populosa da RMC, com mais de 183,3 mil habitantes e uma média de renda per capita de mais de R$ 33,3 mil.

O local escolhido é também um ponto importante, não apenas por ser o maior empreendimento e principal ponto comercial da cidade, atraindo milhares de pessoas por dia, mas também pela cultura sustentável. Com Área Bruta Locável (ABL) de mais de 25,8 mil m², o shopping desenvolve ações próprias para amortizar impactos ambientais e economizar energia, tendência mundial, acompanhada pela Ice Roll.

“Além de aumentar nossa presença no estado que mais consome sorvete no Brasil, encontramos um local com o qual nos identificamos com a cultura e a preocupação com o meio ambiente, um dos nossos pilares”, comenta o CEO e fundador da Ice Cream Roll, Roger Rodrigues.

A rede é famosa pelo sorvete tailandês, mais popularmente conhecido como “sorvete de chapa”, feito na hora, com mais de 1,4 mil combinações de elementos, entre sabores de massa, cobertura e toppings. A nova unidade traz, além do carro-chefe, outros formatos: o “Taco Roll”, com o sorvete dentro de uma casquinha, no formato da iguaria mexicana, com adicional de cobertura e topping; o “Fondue Roll”, combinação de três rolinhos com frutas mergulhados em chocolate derretido; e os “Gelato” e “Gelato no Palito”, grandes novidades implantadas neste ano, produtos únicos no Brasil, com milhares de possibilidades de personalização.

Marcando presença

Estabelecer-se em shoppings é um dos pontos fortes da Ice Cream Roll. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), a marca foi a quarta que mais abriu unidades em shopping centers no primeiro trimestre de 2023, com 14 novas lojas pelo país. A expectativa é que esses números aumentem nas próximas pesquisas.

De acordo com outra pesquisa da Abis, as sorveterias no Brasil movimentam aproximadamente R$ 13 bilhões por ano, com cerca de 11 mil pontos, englobando gelaterias, sorveterias e indústrias, e aponta tendência de crescimento nos próximos anos.

Serviço

Loja Ice Cream Roll | Shopping Tivoli

Endereço: Rua do Ósmio, 699, Jardim Mollon, Santa Bárbara D’Oeste – SP

Horário: De domingo a domingo e feriados, das 10h às 22h