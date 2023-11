De vereador a prefeito. As dificuldades aumentam

De vereador a prefeito. As dificuldades aumentaram

muito nos últimos anos. Vamos ver os casos nas cidades da região. Em Americana, os últimos prefeitos que foram vereadores são Diego De Nadai (eleito em 2008) e Paulo Chocolato (2014, não eleito que herdou o posto de Diego, cassado no mesmo ano). Em Santa Bárbara, o último caso foi o de Mário Heins (2008), mesmo não tendo dado o salto ‘direto’.

Em Sumaré, a divisão entre ‘prefeitos’ e vereadores também é clara, apesar de o deputado estadual Dirceu Dalben ter ‘descido’ para ser vereador em 2016.

Somente em Nova Odessa o salto deu certo na última eleição, com Leitinho Schooder (PSD) dando o salto e superando o favorito Dr Lourenço (PSDB). Seu maior adversário no ano que vem, Bill Vieira de Souza, também deu o salto, mas não como Leitinho, direto da Câmara para o Paço.

CONCORRENTES- Cada cidade da região deverá ter pelo menos um candidato a prefeito em 2024 que é ou foi vereador recentemente. Em Santa Bárbara, o vereador novato Eliel Miranda (PSD) deve ser o único a entrar na disputa entre os atuais edis. O ex-vereador Dr José também deve tentar novamente ser prefeito.

Em Nova Odessa, outro novato, Cabo Natal (Avante) deve vir para a disputa majoritária no ano que vem. Foi o mais votado da cidade em 2020 vai tentar ser a 3a via na disputa.

Nome do PT, William Souza deve ser concorrente forte em Sumaré. Pelo menos outros dois vereadores da cidade também querem por o nome na disputa na cidade. Silvio Coltro (PL) e Hélio Silva estão tentando criar condições.

