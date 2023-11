Escola de Americana finalista no prêmio PCJ      

Escola- O projeto “O camelo, o burro e a água”, desenvolvido

na Casa da Criança Tahira, em Americana, é um dos finalistas do Prêmio “Sua Gota faz a Diferença”, concedido pelo Consórcio PCJ aos participantes do Projeto Gota d’Água. Os vencedores nas categorias desenho, vídeo e podcasts serão conhecidos na sexta-feira (10), durante o Seminário de Avaliação do Projeto Gota d’Água, em Extrema (MG).

A iniciativa da professora Solange Pinese é finalista na categoria vídeo e foi desenvolvida com o objetivo de levar as crianças a reconhecerem a importância da água para todos os seres vivos, tornando-as agentes transmissores de conhecimento para a família sobre o uso racional do recurso e a preservação do meio ambiente.

O vídeo foi encenado pelas crianças do nível II (5 anos), que produziram também os cenários, o figurino e demais itens necessários para a conclusão do projeto. O material apresenta a história infantil “O camelo, o burro e a água”, do autor Sergio Merli (Ed. Melhoramentos) e está disponível no YouTube, em https://youtu.be/Qd8ajy9a4h0?si=Zpf2klZ0w_kV8BjL.

O objetivo da premiação é engajar os municípios com as atividades de educação e sensibilização ambiental voltada à Gestão de Recursos Hídricos, segundo o Consórcio PCJ. Para o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, ser finalista no prêmio é uma conquista para a cidade.

“Ter o projeto de nossas crianças selecionado entre os destaques de 2023 demonstra que estamos colhendo os frutos dos investimentos na qualidade da Educação feitos pela gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi. Destaco nesta iniciativa a participação das crianças em todas as etapas de produção e o uso da tecnologia à serviço da educação e parabenizo todos os envolvidos na iniciativa”, declara o secretário.

Este ano, o Projeto Gota d’Água trabalhou o tema “Água para mim, água para nós, minha voz no Comitê Mirim” e os participantes puderam inscrever suas atividades desenvolvidas nos municípios integrantes do Consórcio. A iniciativa objetivou intensificar as ações de educação ambiental que extrapolam a execução das Semanas da Água nos municípios.

