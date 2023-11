Fundo Social promove grande caminhada em prol da prevenção dos cânceres de mama e próstata

As ruas do Centro de Sumaré serão “pintadas” de rosa e azul no dia 26 de novembro, com a tradicional caminhada em prol da prevenção dos cânceres de mama e próstata. Em mais uma ação das campanhas “Outubro Rosa/Novembro Azul”, o Fundo Social de Solidariedade promove o evento, com concentração às 8 horas, na Praça Manoel de Vasconcellos, região central. No local também haverá aquecimento e muita animação!

O percurso acabará na Praça do Macarenko, na Avenida Sete de Setembro, onde, haverá tendasd e orientação em saúde, atrações artísticas e culturais, food trucks e o Cantinho do Piquenique até as 17 horas. Quem não efetuou as inscrições também podem participar, a única diferença é que não receberão o kit com camiseta.

“Desde 2017, ofertamos mais de 50 mil exames preventivos e intensificamos nossas campanhas de conscientização e orientação. O trabalho dura o ano todo, porém, utilizamos os meses de outubro e novembro como meses festivos para celebrar toda a nossa luta pela saúde da população. Convidamos a população a aderir a campanha e participar da nossa grande caminhada, que promete muita alegria e diversão! Este ano, a inscrição é mediante a doação de um brinquedo novo, em prol do Mês das Crianças. Todos os brinquedos serão distribuídos nas Lojas de Brinquedos Solidárias para que nossos pequenos escolham com dignidade os itens que mais agradam. Isso é comprometimento e respeito com o ser humano, com a vida!”, falou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“A caminhada é mais uma ação das nossas campanhas, que incentivam a prevenção e promoção da saúde da população. Convidamos a todos para participar, nos auxiliando a multiplicar as informações e conscientizando familiares e amigos sobre a importância do autocuidado. Este é um ato de valorização da vida e da saúde. A prevenção começa pela informação, pela conscientização, e este é o trabalho que desenvolvemos”, convidou o prefeito Luiz Dalben.

