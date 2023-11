Papai Noel dos Correios reacende a esperança de crianças em todo o Brasil

A campanha solidária mais aguardada por crianças de escolas públicas de todo o Brasil já começou. Nesta terça-feira (7/11), na Escola Classe 2015 de Santa Maria (DF), foi lançado o Papai Noel dos Correios de 2023, com a presença do Bom Velhinho e de muita alegria dos pequenos. Nos 34 anos de campanha, mais de 6,5 milhões de cartinhas foram atendidas pelos padrinhos e madrinhas.

Mais de 96 mil cartas já estão disponíveis para adoção nas agências participantes e pelo Blog Noel. Os pedidos são os mais variados e refletem os sonhos das crianças. Ana Carolina Sousa Silva, 11 anos, ama se maquiar e pediu para o Papai Noel um kit de maquiagem. Já Sophia Vitoria Alves dos Santos, 9 anos, sonha há muitos anos em ter um patins e não perdeu a oportunidade de pedir ao Bom Velhinho o presente tão esperado.

O Papai Noel dos Correios está há 34 anos disponibilizando cartas com pedidos de crianças que cursam do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas da rede pública e de instituições parceiras. As crianças com até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social e que não tiveram a ação em suas escolas, podem enviar suas cartinhas pelo Blog do Noel ou entregar nas agências participantes.

LEIA TAMBÉM: Papai Noel chega neste sábado no Tivoli Shopping

A secretária executiva do Ministério das Comunicações (MCom), Sônia Faustino, se emocionou com a alegria das crianças. “Essa é uma oportunidade única de transformar o Natal desses meninos e meninas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Adotar uma cartinha é um ato de amor, de bondade e de generosidade, reforçando o espírito natalino e a certeza de que estamos contribuindo para um mundo melhor”, disse.

Para o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, a iniciativa é das mais comoventes promovidas pela empresa pública. “A campanha é um verdadeiro símbolo do espírito de solidariedade e amor ao próximo, que se entrelaça à história e missão dos Correios. Somos uma empresa pública, estamos a serviço dos brasileiros e ações como esta é uma forma de retribuirmos a confiança depositada em nós pela sociedade, uma contribuição para o desenvolvimento de um país mais justo”, afirmou.

A diretora da Escola Classe 2015 de Santa Maria, Tatiana Brito de Oliveira, destacou a importância da ação com as mais de 400 crianças da escola. “Nós vivemos em uma comunidade carente com crianças que não possuem a oportunidade de terem seus desejos todos realizados. Esse é um momento muito único e importante na vida dessas crianças”, ressaltou a diretora.

COMO POSSO PARTICIPAR?

Ser padrinho ou madrinha de uma ou mais crianças é muito fácil. É só retirar uma cartinha em uma unidade dos Correios participante da ação ou acessar o Blog Noel, na internet. Mas se você prefere adotar de forma online, é só acessar o site e clicar em “Adoção On-line”. Em seguida, selecione o estado e município e as cartinhas disponíveis irão aparecer na tela.

Escolheu aquela história que mais te comoveu? Então é hora de comprar o presente e levar aos pontos de coleta da sua cidade. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha. E fique atento às datas da Campanha da sua cidade. No Blog Noel você encontra todas as informações.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP