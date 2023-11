Mais uma vez Sumaré é referência em educação! O curso de Gestão de Negócios e Inovação da FATEC da cidade é o melhor do Brasil, de acordo com o ENADE 2022 (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), realizado pelo Ministério da Educação. O curso conquistou o conceito 5 na avaliação, o maior possível, sendo o primeiro colocado entre as instituições públicas e privadas de Ensino Superior do país.

A FATEC Sumaré ganhou neste ano um prédio novo, totalmente moderno, tecnológico e mais amplo, no Jardim Luiz Cia, onde também é a sede da nova ETEC da cidade. O novo espaço é fruto de solicitações do prefeito Luiz Dalben e intermédio do deputado Dirceu Dalben junto ao Governo do Estado.

As inscrições para o vestibular 2024 seguem até 12 de dezembro, pelo site vestibularfatec.com.br. A prova será no dia 7 de janeiro. Além dos cursos de Gestão de Negócios e Inovação e Gestão de Recursos Humanos, a unidade de Sumaré agora também conta com o novo curso de Gestão de Logística Integrada, com 40 novas vagas no período matutino. Todos têm duração de três anos.

“Este resultado é fruto de muito trabalho e a valorização do ensino público gratuito e de qualidade. A FATEC era um sonho que estava no nosso plano de governo, para que nossos jovens tivessem a oportunidade de se profissionalizar, para estarem preparados para enfrentar o mercado de trabalho. Implantamos a unidade em Sumaré em 2018 e, após muito empenho e trabalho, agora temos um novo prédio para ofertar mais conforto e educação aos nossos alunos”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

