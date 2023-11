Tava levando a moto na arma e a Guarda chegou

Um homem que estava levando uma moto

da mão do dono por meio de uso de arma de fogo acabou sendo surpreendido por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste esta terça-feira. O assaltante chegou a atirar contra o dono da moto, mas errou o alvo.

O caso aconteceu no começo da noite na rua do Algodão, uma das mais movimentadas da Cidade Nova, zona leste da cidade. Era por volta das 18h30 quando a equipe da GM viu o ataque do ladrão.

Abaixo o caso relatado pela GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 01 🚨Inspetor Sandrin

.🚨GCM Siloni .🚨GCM Sernajoto

EM AUXÍLIO APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM Reis .🚨GCM Ferreira

.🚨GCM Edmilson

.🚨GCM Washington

.📍DATA: 07/11/2023

.📍HORA: 18:30

.📍LOCAL: Rua do Algodão, 1648 – Cidade Nova

🛑 Roubo à veículo

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento pelo local supracitado deparou com V.F. 31 anos ameaçando com um revólver O.C.S. 49 anos, o forçando a entregar as chaves de sua motocicleta, uma BMW GS850, ano 2021, preta, Santa Bárbara d’Oeste, emplacamento FGH-1E51, ali estacionada, e que durante a ação veio a efetuar um disparo em direção a cintura da vítima, errando, e que porém, com a aproximação da equipe evadiu-se rapidamente pela rua adjacente, dispensando as chaves da motocicleta próximo a uma árvore, uma pochete em meio a calçada e a arma utilizada em cima dos telhados de uma residência, sendo em seguida detido. Realizada busca pessoal foi localizado em sua posse dinheiro e um smartphone, já na pochete dispensada havia 03 munições, e sobre o telhado da casa ao lado o revólver. Diante do ocorrido, o suspeito foi conduzido até o plantão policial, onde após a autoridade tomar ciência dos fatos autuou V. pelo crime de roubo, este disposto no art.157, parágrafo 2 do código penal, sendo recolhido a cadeia pública de Sumaré, ficando preso à disposição da Justiça.

