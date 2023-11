Americana faz 4º reajuste em recursos para entidades parceiras da Educação

A Prefeitura de Americana reajustou novamente os valores mensais repassados a creches particulares e entidades filantrópicas parceiras da Educação Municipal e responsáveis pelo atendimento de até 2.256 crianças com vagas em creche em período integral. O aumento entrará em vigor em 14 de janeiro de 2024, conforme publicado no Diário Oficial do Município, e será o quarto desde 2021. A somatória de reajustes ultrapassa 40% no período.

“As entidades parceiras da Educação têm um papel de primeira importância para a cidade, porque ajudam a cuidar das nossas crianças e a dar tranquilidade para mães e pais enquanto estão trabalhando. O suporte da Prefeitura no reajuste dos valores é fundamental para que elas garantam a qualidade do serviço prestado”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

O valor referente ao atendimento de bebês de até um ano, em período integral, saltou de R$ 430,76 no início de 2021 para R$ 856,23 por criança desta idade a partir de 2024, um reajuste superior a 98%.

Já no caso de atendimento de crianças de 1 ano e um mês a 4 anos incompletos, em período integral, o valor repassado mensalmente passou de R$ 430,76 em 2021 para R$ 627,90 no próximo ano – o que representa uma alta superior a 45%.

“Nada mais importante para uma mãe e um pai do que saber que seus filhos estão sendo bem cuidados, seja nas creches, nas entidades parceiras ou nas demais unidades de ensino, conforme a idade das crianças. Esse gesto, que já se tornou frequente, reforça essa preocupação na nossa gestão”, diz o vice-prefeito Odir Demarchi.

Entidades parceiras que atendem crianças com deficiência com vaga em creche verão o repasse aumentar de R$ 1.100,00 em 2022 (quando passaram a valer as faixas de valores por grupo infantil, de acordo com suas características) para R$ 1.255,80 em 2024.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, lembra do compromisso da administração pela Educação inclusiva e de qualidade em Americana. “O primeiro reajuste foi concedido logo em 2021, nos primeiros meses de governo, confirmando que o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi priorizaram a Educação desde o início. Há um esforço muito grande de gestão responsável e segura dos recursos públicos para que estes valores continuem sendo reajustados, para que possamos atender de maneira integral todas as crianças em busca de vaga em creche”, destaca o secretário.

Atualmente nove entidades atendem as crianças: Tio Franchi, Fundação Letícia Duarte, Cijop, Sasa, Creche São Vicente de Paulo, Vó Antonieta, Centro de Orientação Humana São Domingos, Olguinha e Apam.

Dessas entidades, três atendem ainda até 248 crianças (máximo previsto em contrato) em Pré-escola complementação: Cijop, Centro de Orientação Humana São Domingos e Sasa. O valor da complementação também foi majorado e passou de R$ 319,69 em 2021 para R$ 456,66 mensais por criança para o próximo ano. No caso de criança com deficiência, o reajuste foi de R$ 800,00 mensais em 2022 para R$ 913,32 em 2024.