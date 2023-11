Consciência Negra: igualdade racial na programação de Americana

O tema da igualdade racial será abordado pela Prefeitura de Americana,

por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, ao longo de novembro. O objetivo é reforçar a importância do Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 deste mês. Uma programação especial foi preparada para a abordagem, com palestras e atividades.

Na manhã desta quarta-feira (1), foi realizada roda de conversa sobre igualdade racial e letramento racial, por meio do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim Guanabara e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) mantido pela Cruzada das Senhoras Católicas.

Mais notícias da cidade e região

A atividade foi conduzida pela técnica de referência de Políticas Públicas de Igualdade Racial e primeira secretária do COMPIR (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial), Adriana Gomes dos Santos Soares.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância da conscientização. “Durante o mês de novembro, quando celebramos o Dia da Consciência Negra, vamos reforçar as ações de conscientização junto à população, buscando abordar as lutas, conquistas, combate ao racismo e à desigualdade social”, disse Juliani.

As atividades seguem durante todo o mês. Confira:

Dia 13 – 9h30 às 10h30, no Cras Mathiensen – “Oficina Temática: Reflexões sobre o Preconceito Racial”. Participação da atriz Adriana Ferreira.

Dia 16 – 14h, no Cadastro Único – “Roda de Conversa: Consciência Negra”. Palestrantes: integrantes do coletivo da igualdade racial.

Dia 22 – 8h30 às 10h, no Cras São Jerônimo – “Palestra: Consciência Negra”. Palestrantes: integrantes do coletivo da igualdade racial. Realização: Cras São Jerônimo e SCFV Diaconia São Judas Tadeu (Caminho).

Dia 23 – 9h, no SCFV APAM Praia Azul – “Workshop de turbantes e makes”. Tema: Igualdade Racial, Grupo de Mulheres. Palestrantes integrantes do Coletivo da Igualdade Racial.

Dia 23 – 13h30, no Cras São Manoel – “Roda de Conversa: Consciência Negra”. Grupo de adolescentes do SCFV. Palestrantes: integrantes do Coletivo da Igualdade Racial . Realização: Cras São Manoel e SCFV SOMA.

Dia 23 – 19h, na Feira do Zanaga – “Apresentação cultural: Maracatu”. Realização: Cras Nossa Senhora Aparecida e SCFV Cruzada das Senhoras Católicas.

Dia 29 – 14h, no Cras Nossa Senhora Aparecida – “Oficina: Turbante”. Palestrantes: integrantes do coletivo da igualdade racial.

Dia 4/12 – 11h30, no SCFV da APAM na Praia Azul – “Desfile com roupas e adereços” e “Roda de conversa: Valorização da história, arte e cultura do Negro”. Realização: SCFV APAM.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP