Dudu Nobre é um cantor e compositor, instrumentista carioca, que festeja os seus 50 anos,

nesta segunda-feira, 6. Com uma carreira dedicada ao samba, ele compôs músicas de sucesso em parceria com Zeca Pagodinho, Nei Lopes, Jorge Aragão e outros. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um estudo sobre as suas músicas mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos e as mais regravadas em comemoração à data.

A canção “Quem é ela”, uma parceria com Zeca Pagodinho, foi a mais tocada no país entre 2013 e 2023. “Vou botar teu nome na macumba”, outra parceria com Zeca Pagodinho e “Água da minha sede”, composição feita com o parceiro Roque Ferreira completaram o top 3 dessa lista.

No ranking das músicas mais regravadas de sua autoria, “Posso até me apaixonar” ficou na liderança, seguida por “Quem é ela” e “Água da minha sede” na segunda e terceira posições, respectivamente. Até o momento o intérprete que mais gravou canções de autoria de Dudu Nobre foi o parceiro Zeca Pagodinho.

Dudu Nobre tem 179 obras musicais e 609 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música. As obras musicais são as suas composições, com letra e/ou melodia e em parceria ou não. Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas em forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD). Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD.

O cantor tem os seus direitos autorais de execução pública garantidos no Brasil por fazer parte da gestão coletiva da música e manter o seu repertório atualizado. É desta forma que as suas canções podem ser identificadas e captadas pelo Ecad quando tocam publicamente em locais de frequência coletiva. No entanto, os valores em direitos autorais só podem ser recolhidos e repassados para ele quando as pessoas e empresas que utilizam a música fazem o pagamento referente ao licenciamento musical, que é garantido por lei.

No Brasil, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais quando há utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante que compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos tenham direito de receber por suas criações musicais

Ranking de músicas de autoria de Dudu Nobre mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)

Posição Música Autores 1 Quem é ela Zeca Pagodinho / Dudu Nobre 2 Vou botar teu nome na macumba Zeca Pagodinho / Dudu Nobre 3 Água da minha sede Roque Ferreira / Dudu Nobre 4 Posso até me apaixonar Dudu Nobre 5 No mexe mexe no bole bole Dudu Nobre 6 Favo de mel Moises Santiago / Dudu Nobre 7 Estava perdido num mar Dudu Nobre 8 Chegue mais Roque Ferreira / Dudu Nobre 9 Feliz da vida Nei Lopes / Dudu Nobre 10 Levada desse tanta Luizinho SP / Dudu Nobre 11 Quer saber da minha vida, vai na macumba Nei Lopes / Dudu Nobre 12 Chico não vai na corimba Zeca Pagodinho / Dudu Nobre 13 Cem por cento você Chiquinho Dos Santos / Dudu Nobre 14 Amor eu tenho pra te dar Fernando Magarça / Claudemir / Dudu Nobre 15 Semeando sorriso a Tijuca festeja o solo sagrado Claudio Mattos / Zé Paulo Sierra / Gustavo Clarão / Paulo Oliveira / Dudu Nobre 16 Quebro não envergo Dudu Nobre 17 O samba vai te pegar Pretinho / Dudu Nobre 18 Vem pro samba Pretinho / Dudu Nobre 19 Onde moram os sonhos Totonho / Jorge Aragão / Andre Diniz / Wiverson Machado / Dudu Nobre / Diego Nicolau / Evandro Bocão 20 Pro amor render Roque Ferreira / Dudu Nobre

Ranking das músicas de autoria de Dudu Nobre mais regravadas