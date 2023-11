Alckmin participa de inauguração de megausina de energia solar em MG

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou nesta quinta-feira (9) da inauguração de um dos maiores parques de energia solar do país, em Várzea da Palma, a 300 quilômetros de Belo Horizonte. O complexo fotovoltaico de Hélio Valgas teve investimentos de R$ 2 bilhões e, quando estiver funcionando plenamente, terá capacidade de produzir energia para atender 800 mil residências ou cerca de 3 milhões de pessoas.

O complexo, um empreendimento da Comerc Energia em sociedade com a Vibra, integra o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal, E ocupa uma área de 1.497 hectares, com mais de 1,2 milhão de painéis fotovoltaicos.

Embora ainda não esteja operando em sua capacidade total, a planta de Hélio Valgas já foi energizada em agosto de 2023, gerando 119 GWh de energia — a capacidade instalada é de 662 MWp.

Alckmin celebrou o megainvestimento, que se alinha aos esforços do governo brasileiro rumo à transição energética e à transformação ecológica do país. “Energia renovável é tudo o que o Brasil precisa. O governo federal tem trabalhado no sentido de estimular a energia solar”, disse.

Entre as ações promovidas pelo governo, o vice-presidente citou o Reidi (Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura), ao qual a Usina Fotovoltaica de Hélio Valgas já está enquadrada. O programa oferece incentivos fiscais para empresas que realizam investimentos em projetos de infraestrutura considerados estratégicos para o desenvolvimento do país.

Alckmin ressaltou ainda a expansão do Padis (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores), que inseriu o segmento de placas fotovoltaicas aos incentivos do programa, como isenção de Imposto de Importação, IPI e PIS-Cofins.

“O mundo inteiro está empenhado em descarbonizar. E aí entra o Brasil como grande protagonista. Não tem país do mundo que tenha energia mais limpa, mais renovável.”

Participaram da cerimônia de inauguração Eduardo Monteiro de Abreu, prefeito de Várzea da Palma; André Dorf, CEO do Grupo Comerc Energia; Cristopher Vlavianos, Fundador e Presidente do Conselho de Administração do Comerc; Ernesto Pousada, CEO da Vibra Energia; e Pedro Fiuza, vice-presidente de Geração Centralizada do Comerc.