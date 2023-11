Parada de Natal reúne Papai Noel e Princesas no Pátio Limeira Shopping

O Pátio Limeira Shopping realiza neste sábado (11) uma atração para lá de especial, que promete encantar e divertir o público de todas as idades. É a “Parada de Natal”, que vai reunir Papai Noel e as princesas para um momento muito lúdico.

Além de interagirem com os visitantes do shopping, as princesas e o Bom Velhinho estarão disponíveis para fazer fotos com as famílias. A atração é gratuita e começa às 15h, no piso térreo.

“Preparamos a nossa programação natalina com muito carinho para encantar as famílias. Esses eventos de final de ano são oportunidades de confraternizarmos com nossos clientes e espalhar a magia e o clima especial que envolve essa época”, explica Sibelly Paganotti, coordenadora de Marketing do shopping.

Natal Cristal

A magia do Natal já invadiu o Pátio Limeira Shopping. Neste ano, o empreendimento foi o primeiro da região a lançar sua programação natalina, com a inauguração de sua decoração especial temática e a tão esperada chegada do Papai Noel.

Em 2023, a decoração do shopping tem como tema “Natal Cristal” e está toda nas cores azul e prata. Além da ornamentação por todo o espaço interno, o Pátio Limeira Shopping ainda trouxe uma grande novidade desta vez: está decorado também na área externa e com a fachada toda iluminada.

O ponto central da decoração de Natal está montado na Praça de Eventos, no piso superior. O local conta com adornos luxuosos, com uma árvore de Natal enorme ricamente decorada e iluminada, caixas de presentes, cordões de luzes e festões, tudo com muito brilho, remetendo ao glamour, magia e clima especial da data.

O Bom Velhinho também já está em seu trono, disponível para conversar, receber pedidos e cartinhas das crianças, e fazer muitas fotos. No local, também há um “trono pet” para ser usado pelas famílias que quiserem registrar o momento junto com seus bichinhos. O Papai Noel atende o público de terça-feira a sábado das 14h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h.

Serviço:

Parada de Natal com Papai Noel e as Princesas

Data: sábado (11/11)

Horário: a partir das 15h

Local: no piso térreo

Evento gratuito

