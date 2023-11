Shopping Piracicaba vai sortear chinês elétrico 'grandão'

A campanha Natal que a gente ama, promovida pelo Shopping Piracicaba,

irá presentear um cliente com um chinês BYD Song Plus 0km, um SUV híbrido da marca BYD. Para participar e ter a chance de ser o sortudo a levar esse presentão, os interessados devem cadastrar, dentro da validade da promoção, notas fiscais no aplicativo do Shopping Piracicaba. Cada R$ 500 em compras feitas na unidade e cadastradas equivalem a um cupom. A promoção é válida de 14 de novembro a 31 de dezembro. O sorteio será realizado em 9 de janeiro junto à urna com os cupons da campanha.

A promoção que sorteia um BYD Song Plus é promovida em parceria com a BYD e com o Colégio Vivo. O aplicativo do Shopping Piracicaba para o cadastro das notas fiscais está disponível para os celulares iOS e Android nas lojas App Store e Google Play.

De acordo com a gerente de marketing do Shopping Piracicaba, Andreia Vidal, terão diversos pontos de atendimento para eventuais dúvidas e auxílio de cadastro dos clientes. O principal deles ficará em frente a HERING, no piso L1. Ela ainda pontuou que a promoção de Natal irá sortear um SUV híbrido visando oferecer um presente que seja valioso, sustentável e como uma maneira de agradecer a todos os clientes.

“O comércio nesta época do ano é naturalmente mais movimentado devido à Black Friday e aos preparativos para as celebrações de fim de ano, incluindo confraternizações entre amigos, familiares e colegas de trabalho. Há muitos anos, temos buscado realizar campanhas especiais para acolher bem os clientes, oferecendo um ambiente natalino inspirador e repleto de magia. Ao mesmo tempo, temos a oportunidade de retribuir a confiança de todos por meio do sorteio de um presente que é realmente significativo na vida de muitas pessoas”.

Quem quiser dar uma “olhada” e se inspirar no presentão de Natal do Shopping Piracicaba, pode conferir o BYD Song Plus, o SUV top de linha da BYD, em frente ao Magazine Luiza, no piso L1.

SOBRE O SHOPPING PIRACICABA: Com 36 anos de história, é considerado o maior e mais completo centro de compras e entretenimento da região. Possui 280 lojas, as quais reúnem marcas consagradas que compõem um panorama completo de tendências aliado a um mix completo de serviços. Com duas praças de alimentação, cinco restaurantes, sete salas de cinema com opções em 3D e ambiente climatizado, se destaca nas opções de lazer e entretenimento para toda a família. Também possui uma sede da Polícia Federal para emissão de passaportes.

SOBRE A ALLOS: A ALLOS é a mais completa plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina, com um portfólio de 62 shoppings próprios e administrados, referência em todas as regiões do país. Ela é um hub de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência fídigital. A ALLOS mantém o compromisso de servir e encantar os consumidores e parceiros todos os dias, promovendo momentos que encantam e transformam. A nova companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com o mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e a melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU. Seis meses após a fusão entre Aliansce Sonae e brMalls, alguns pilares da nova companhia se tornam ainda mais evidentes. Trata-se de um legado consistente para a criação da nova marca, que aponta para o futuro. A ALLOS carrega em sua essência a vasta experiência, a paixão pelo que se faz, a valorização de parcerias de longo prazo.

SERVIÇO

Promoção Shopping Piracicaba – Natal que a gente ama – Sorteio de 1 BYD Song Plus

Quando: de 14 de novembro a 31 de dezembro

Participação: Cadastrar notas fiscais de compras feitas na unidade no app do Shopping Piracicaba (disponível para Android e IOS). Cada R$ 500,00 cadastrados equivalem a 1 cupom.

Sorteio: 9 de janeiro de 2024, às 15h, junto à urna com os cupons da campanha.

