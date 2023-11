Americana fica em 3º lugar no Prêmio Cidades Excelentes 2023

Americana ficou na terceira posição do Estado de São Paulo do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023, no pilar Infraestrutura e Mobilidade Urbana, com a nota 91,92. Já no ranking nacional, o município aparece na 19ª colocação nesta categoria. A cerimônia que premiou os vencedores foi realizada na noite deste domingo (12), em São Paulo, e contou com a presença do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi.

Organizado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Aquila, o prêmio está na terceira edição e tem como objetivo incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão com o intuito de transformar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos.

“Temos trabalhado todos os dias para construir uma cidade cada vez melhor para os americanenses e ter mais esse reconhecimento hoje demonstra que estamos no caminho certo. Ficar entre as três melhores cidades do estado quando o assunto é Infraestrutura e Mobilidade Urbana é motivo de muito orgulho. Parabéns a todos que nos ajudam nesse desafio de fazer Americana uma cidade mais inteligente e humana”, comentou o prefeito.

Odir também ressaltou a importância do trabalho conjunto. “Nossa gestão é feita pela união de esforços. Hoje é mais um dia feliz, de vermos o resultado do nosso trabalho sendo reconhecido a nível estadual. Seguimos trabalhando para que Americana avance cada vez mais”, afirmou.

A cerimônia contou com a presença do presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad; do presidente do Instituto Aquila, Raimundo Godoy; do presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sidney Estanislau Beraldo; do secretário de Estado de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab; além de diversos prefeitos do estado.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura firma convênio com Sesi para o programa Atleta do Futuro

Prêmio

O instrumento empregado na avaliação dos premiados é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país, além dos projetos enviados pelas próprias prefeituras através do site oficial do prêmio.

A plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial que, a partir de algoritmos, consolidam os resultados de 62 indicadores em uma única nota final.

Os indicadores são construídos a partir de seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

Para cada pilar, os municípios são separados em três categorias de avaliação, de acordo com o tamanho da população local: menor ou igual a 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes.