Reforma da UBS do Parque das Nações avança com pintura da fachada

A reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque das Nações avança com a pintura da fachada, iniciada nesta sexta-feira (10). No local, já foi instalado o novo piso e feita a pintura externa. Também já foi realizada a intervenção no telhado, com a instalação de uma nova estrutura.

Ao longo de toda a intervenção, os serviços previstos são a troca do piso, execução de banheiro acessível às pessoas com deficiência, reforma do telhado, substituição de esquadrias de madeira e dos vidros danificados, substituição das portas, nova pintura, reconstrução do balcão da área da recepção e nova identificação visual.

“Esta unidade necessitava de uma grande reforma, pois há muito tempo o prédio vinha apresentando problemas, mas agora tudo está sendo revitalizado. Estou muito satisfeito com a evolução das obras e em breve nós iremos entregar à população uma unidade básica de saúde totalmente nova e equipada”, diz o prefeito Chico Sardelli.

“Esta é mais uma grande conquista dos moradores do Parque das Nações e região, pois em breve eles irão receber uma unidade de saúde totalmente reformada. Tudo isso é fruto de muito trabalho e dedicação para oferecer uma saúde de qualidade a todos”, destaca o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Os trabalhadores estão avançando com a pintura na área externa e, em breve, a obra estará entrando na fase de conclusão”, reforça o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A reforma da UBS do Parque das Nações está sendo feita por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil, do deputado Campos Machado, intermediada pela vereadora Nathália Camargo. Desse montante, R$ 197.685,11 ainda serão utilizados na reforma da UBS do São Domingos. A Prefeitura entrou com uma contrapartida no valor de R$ 57.463,51. A tramitação foi conduzida pela Secretaria de Gestão de Convênios.