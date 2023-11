Americana atende 479 pacientes em mutirão da campanha Novembro Azul

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, atendeu 479 pacientes no sábado (11) durante o mutirão da campanha Novembro Azul. Ao todo, 388 homens procuraram as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para exames de prevenção ao câncer de próstata e 91 passaram por avaliação no Núcleo de Especialidades para o agendamento de cirurgias de vasectomia.

As unidades de oito bairros estiveram abertas para o atendimento: Vila Mathiensen, Praia Azul, São Vito, Jardim Guanabara, Jardim Ipiranga, Parque Gramado, Antônio Zanaga e Jardim Boer. Além dos exames preventivos, 88 homens também receberam avaliação odontológica, com profilaxia e orientações sobre higienização bucal.

O funcionamento das unidades no sábado foi direcionado aos homens com idade entre 40 e 65 anos para a realização de exame de sangue (PSA total) e de urina, que serão processados em até três dias. Em caso de alteração, os pacientes serão encaminhados para avaliação e acompanhamento com médico urologista, mediante agendamento prévio.

“Foi um sábado em que muitos moradores tiveram a oportunidade de realizar os seus exames de prevenção, já que muitos não conseguem acessar o serviço durante a semana. Sendo assim, o mutirão ampliou a possibilidade do acesso”, afirma a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

O Núcleo de Especialidades concentrou os agendamentos de vasectomias e abordagens sobre planejamento familiar. Pacientes que procuraram a unidade ainda foram instruídos sobre cuidados relacionados ao câncer de próstata. Após a avaliação, foram agendadas 33 vasectomias, com o encaminhamento para os exames pré-operatórios.

“A campanha Novembro Azul segue com diversas atividades de orientação em nossas unidades de saúde. O mutirão teve grande procura e isso é fundamental para o cuidado com a saúde do público masculino. Eu aproveito para agradecer e parabenizar a todos os profissionais envolvidos, direta ou indiretamente, na ação deste sábado”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira

Novembro Azul

O movimento Novembro Azul teve origem em 2003 com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina.

De acordo com o INCA (Instituto Nacional de Câncer), a estimativa é de que haverá 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano no Brasil no triênio 2023-2025.

A idade é o principal fator de risco, sendo mais incidente em homens a partir dos 60 anos, bem como histórico familiar de câncer de próstata e obesidade para tipos histológicos avançados.

O INCA recomenda que os homens estejam alertas a qualquer anormalidade no corpo e procurem o serviço de saúde o mais breve possível para realizar o diagnóstico precoce.