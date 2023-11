Prefeitura firma convênio com Sesi para o programa Atleta do Futuro

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, firmou convênio com o Sesi (Serviço Social da Indústria) para viabilizar no município o Programa Atleta do Futuro, que tem como objetivo promover a formação e a disseminação da cultura esportiva de forma gratuita.

A parceria foi assinada nesta sexta-feira (10) em reunião que contou com a presença do prefeito Chico Sardelli, do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Esportes, Marcio Leal, do diretor do CAT Sesi Americana, Pedro Luiz Caliari, representantes do Sesi, e do presidente da Fidam (Feira Industrial de Americana), Leandro Zanini.

O projeto visa proporcionar aulas gratuitas de atletismo, futebol masculino e feminino, tênis de mesa e ciclismo a 200 alunos do Sesi e também de outras escolas do município, de 6 a 17 anos, contribuindo para a garantia do direito de acesso ao esporte de qualidade e para o desenvolvimento do futuro cidadão.

“Eu sou um apoiador do esporte e estou muito feliz com mais essa conquista para Americana. O programa Atleta do Futuro chega em boa hora para incentivar a prática dessas modalidades e revelarmos novos talentos”, comemorou o prefeito Chico Sardelli.

“Nosso governo sempre priorizou o esporte, e damos agora um passo importante com essa parceria para atrair mais crianças e jovens às quadras, campos e piscinas”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

O convênio vai oferecer qualificação aos professores municipais, distribuir uniformes para os participantes e disponibilizar a estrutura do Sesi para a prática das modalidades.

“Muito feliz com essa parceria fantástica para o esporte americanense. O Sesi é uma grande referência na área e esse projeto trará muitos benefícios para as nossas crianças e jovens, incentivando a prática de esportes e ampliando o acesso às modalidades. Uma notícia sensacional para Americana”, celebrou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

“Quanto mais a gente puder democratizar o acesso, quanto mais alunos a gente conseguir atender, mais ‘Felipes Bardis’ poderão surgir em Americana. Nosso objetivo é continuar ampliando essa parceria ao longo dos anos”, destacou o diretor do CAT Sesi Americana, Pedro Luiz Caliari.

