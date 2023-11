EMEI Corimbó recebe troféu do Campeonato de Arrecadação de Tampinhas

A EMEI Corimbó, no Jardim Glória, recebeu na manhã desta quinta-feira (9) o troféu da Campanha de Arrecadação de Tampinhas Plásticas, Lacres e Blisters “Eu junto, você também. Todos fazendo o bem”, na categoria Educação Infantil. O campeonato, promovido pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, tem o apoio das Secretarias de Meio Ambiente e de Educação.

“A Emei Corimbó foi a unidade escolar de Educação Infantil que mais recolheu doações no mês de setembro, recebendo o troféu doado pela Secretaria de Meio Ambiente. O campeonato ajuda a conscientizar os participantes sobre a importância da reciclagem dos materiais para a preservação da natureza, promovendo a Educação Ambiental na cidade”, afirmou a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, falou sobre a ação na cidade. “É uma campanha importante que mobiliza toda a sociedade para a prática da sustentabilidade, incentivando a coleta seletiva de materiais recicláveis, além de promover uma ação social em benefício dos projetos da APAE. Parabenizo a EMEI Corimbó pelo empenho e a todos que colaboraram”, disse Fábio.

A segunda edição do campeonato de tampinhas começou em agosto e vai até maio de 2024. Os vencedores serão anunciados no dia 2 de junho de 2024, durante a FEAMA (Feira Ambiental Municipal de Americana).

Também apoiam o projeto a Diretoria de Ensino, Sicredi, Rotary Club Ação, Comunidade Salesiana Dom Bosco, entre outros colaboradores.

