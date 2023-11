Chico entrega revitalização da Clínica Modular nesta segunda-feira

O prefeito Chico Sardelli entrega na segunda-feira (13), às 16h, as obras de revitalização da Clínica Modular, unidade do setor de Saúde Bucal, no bairro Antônio Zanaga.

Foram realizadas diversas melhorias no imóvel, como a substituição das janelas, revestimentos e de parte do piso, instalação de uma grade metálica em frente à fachada, revisão das redes elétrica e hidráulica, substituição das portas, substituição de parte do alambrado, revisão do telhado e do sistema de calhas, nova pintura interna e externa e nova identificação visual.

“Estou muito feliz em poder entregar mais esta importante obra na área da saúde. O prédio foi renovado e agora tanto os usuários como os profissionais que atuam na Clínica Modular passarão a contar com um espaço totalmente renovado, com mais conforto e dignidade”, afirma o prefeito Chico Sardelli.

“Esse é mais um setor da área da Saúde que recebeu diversas melhorias, o que vai possibilitar melhor atendimento aos que utilizam este serviço, com tudo renovado”, destaca o vice-prefeito Odir Demarchi.

O investimento total foi de R$ 404.744,16, custeado com parte de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão do deputado federal Miguel Lombardi, intermediada pelo vice-prefeito Odir Demarchi, junto de outros R$ 60.272,81 direcionados ao município por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Enio Tatto, intermediada pelo prefeito Chico Sardelli. A tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“Com a revitalização da Clínica Modular, os usuários e os profissionais vão poder contar com melhores condições de atendimento e trabalho, porque o espaço certamente estará mais adequado, com um ambiente mais humanizado e acolhedor”, avalia o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A Clínica Modular está localizada na Avenida Cândido Portinari, nº 595, no Antônio Zanaga.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP