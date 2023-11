Ana Hickmann faz post no Instagram pela primeira vez

desde a notícia da agressão. A apresentadora também deixou de seguir o marido na rede social.

Ela postou algumas fotos com o filho e a frase que vai abaixo. Minha força, minha motivação, o amor da minha vida!!! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia ☀️ Leia + sobre Famosos, artes e música Ela vai apresentar o programa na TV Record esta manhã e ainda não decidiu se vai se pronunciar sobre as agressões que sofreu do marido no final de semana.

