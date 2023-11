A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste executa a remodelação viária de trecho da Avenida Antônio Pedroso. Os serviços são realizados em trecho próximo à ETEC “Professor Dr. José Dagnoni”, no bairro Cidade Nova.

Máquinas e equipes de trabalho atuam na construção de guias e sarjetas do local, manutenção nos canteiros centrais existentes e nova configuração viária na via, incluindo ainda a implantação de um bolsão de estacionamento em área entre a Avenida Antônio Pedroso e as ruas do Linho e São Luís.

