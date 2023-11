A divisa entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste, no início da Avenida Santa Bárbara / Avenida Campos Salles, agora conta com uma estrutura metálica com luzes coloridas.

A estrutura foi instalada por Santa Bárbara para marcar o início do território barbarense.

Durante o dia, apenas o branco prevalece, mas durante a noite a população verá luzes alternando as cores a todo o momento.

