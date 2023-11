Homem vai preso após fazer ameaças com facão dentro de bar

Um homem de 42 anos, autônomo, foi preso no último sábado após ameaçar pessoas com um facão dentro de um bar no Jaguari, em Americana.

Segundo a Guarda Municipal de Americana (GAMA), que atendeu a ocorrência, no local dos fatos, os guardas observaram o indivíduo totalmente alterado contido por pessoas presentes.

A equipe, ao se aproximar para contato com o referido indivíduo, foi vítima de investidas agressivas necessitando do uso da força moderada para conter o homem, que foi detido e encaminhado à UPA A. Zanaga devido ao estado alterado.

Após a medicação, o indivíduo foi apresentado na CPJ, onde a autoridade policial signatária, após tomar conhecimento dos fatos, deliberou pela prisão e recolha do indivíduo à cadeia de Sumaré.

LEIA TAMBÉM: Motorista bêbado invade pista contrária e mata motociclista

Apreendidos:

01 Tesoura de jardinagem

01 Facão