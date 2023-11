O Podemos deve buscar voos mais altos em 2024,

disse ao NM o coordenador local Ricardo Hetzl. O partido tem hoje o vereador Leco Soares e abriga o ex-prefeito Erich Hetzl Jr (2003-2008).

ORESTES– Nome de presença forte na política de Americana tendo sido vereador, secretário de governo e coordenador político, Orestes Camargo Neves é tido como nome certo no Podemos. Ele deve vir a vereador. Nas últimas eleições que disputou, ele passou dos 1 mil votos mas ficou na suplência por conta do arranjo dos partidos.

Outro nome que deve ser forte aposta do partido para o ano que vem é Cris da ONG, protetora animal que foi candidata em 2020 pelo PDT e ficou na casa dos 600 votos.

PROJEÇÕES– Rick Hetzl disse ao NM que seu partido tem condições firmes de fazer mais uma cadeira no ano que vem- indo a 2- e vai se esforçar bastante para bater os 3 vereadores eleitos, tendo bancada e projetando uma candidatura a deputado com mais consistência em 2026.

Leco foi candidato a deputado estadual em 2022, mas na função principal de apoiar a presidente do partido, deputada federal Renata Abreu.

