Motorola comemora 10 anos da família moto g

A Motorola comemora os dez anos da criação do segmento

de smartphones intermediários, com a marca de 200 milhões de dispositivos moto g vendidos em todo o mundo. Desde a primeira edição, o moto g transformou a indústria de smartphones. E, ao longo do caminho, ajudou a reforçar os valores fundamentais da empresa ao democratizar o acesso à tecnologia e trazer consistentemente experiências e inovações premium para um maior número de consumidores.

Nos últimos dez anos, a família moto g cativou a audiência mais leal da Motorola. A abordagem centrada no consumidor trouxe a marca para milhões de novos consumidores que veem suas necessidades e expectativas atendidas por essa família de produtos.

moto g cria o segmento intermediário e redefine a indústria

O moto g redefiniu a indústria de smartphones. Quando a Motorola lançou a primeira geração do moto g, os usuários tinham apenas duas opções: conformar-se com uma experiência móvel limitada dos chamados features phones ou adquirir um smartphone premium mais antigo com especificações desatualizadas.

O primeiro moto g foi criado para tornar a tecnologia mais acessível a todos, trazendo, pela primeira vez, um processador quad-core, 1 GB de RAM e um design divertido com capas substituíveis. Ele também trouxe as exclusivas Moto Ações, um diferencial super reconhecido da marca, que até então estavam disponíveis apenas em dispositivos premium da Motorola.

O moto g se torna uma família com a introdução da 4ª geração

O moto g4 foi um marco! Pesquisas internas indicaram que, se a Motorola tivesse mais de uma versão dentro da mesma franquia, os consumidores priorizariam recursos diferentes a partir da faixa de preço de cada dispositivo. Conforme a necessidade dos consumidores por tecnologia crescia em todo o mundo, a família se expandiu para atender diferentes demandas, oferecendo aparelhos poderosos para cada perfil de consumidor e de bolso.

LEIA TAMBÉM: Brasil tem mais influenciadores do que médicos e advogados

Além disso, os consumidores da 4ª geração também tiveram acesso ao Moto Maker, que permitia uma personalização inédita. Com ele, o usuário podia escolher a cor da capa traseira, a cor do acabamento e a cor da capa frontal. Também era possível escolher uma gravação e personalizar a saudação de software ao ligar o telefone. Vale destacar que o moto g4 também estabeleceu um novo padrão dentro da família ao ser o primeiro dispositivo moto g a incorporar um sensor de impressão digital e um sistema de câmera PDAF com foco automático a laser, que até então só estava disponível para os consumidores da Motorola em dispositivos premium.

moto g chega à sua 10ª geração

O moto g100 marcou a chegada do moto g à 10ª geração. Foi o primeiro dispositivo do segmento intermediário a trazer uma plataforma móvel Snapdragon série 8, liberando o poder da conectividade 5G. Mas não foi só isso: ele introduziu a plataforma Ready For, que redefiniu a experiência do smartphone ao expandir as funcionalidades do dispositivo para outras telas sem a necessidade de acessórios adicionais.

Cor do Ano da PANTONE chega à família moto g

O moto g84 5G foi o primeiro moto g a incorporar a cor PANTONE do Ano, o Viva Magenta*, que ganhou um realce ainda maior no acabamento premium em vegan leather. Seu sistema de câmera apresenta OIS e tecnologia Ultra Pixel, oferecendo clareza e vivacidade de imagem em qualquer condição de iluminação. O aparelho traz ainda uma tela pOLED ultralarga de 6,5’’ com contraste infinito, iluminando cada pixel de forma independente para gerar pretos mais ricos e cores mais vibrantes, aprimorando a experiência geral de entretenimento. Além disso, o moto g84 5G é alimentado por recursos de IA incorporados em diversas áreas, como câmera, bateria, tela e desempenho – tudo adaptado para melhorar a experiência do usuário.

O futuro da família moto g

Quando a Motorola embarcou nessa jornada há uma década, sabia que a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Os dispositivos móveis continuarão a tornar-se cada vez mais essenciais para os consumidores como plataformas de computação pessoal e objetos de autoexpressão. Por isso, a marca seguirá trabalhando de forma incansável na criação dos produtos e experiências mais avançados, competitivos e desejáveis para os consumidores moto g.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP