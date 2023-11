O líder do PSDB de Americana Vanderlei Macris

vai participar da disputa eleitoral de 2024 na cidade. Hoje consultor da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), Macris falou com o NM por breves momentos e reafirmou que estará no pleito de Americana. Ele tem ido a Brasília algumas vezes por mês mas não tira o olho de Americana.

Ele disse que tem dialogado com todos os grupos que estarão na disputa. Que os convites vão de ser candidato a vice a coordenar uma campanha.

Leia + sobre política regional

SUPLENTE E RAFAEL– Hoje suplente de deputado, VM dificilmente vai assumir o mandato por conta do encolhimento do PSDB e da perda do comando do Estado pelo partido.

Com relação ao filho Rafael, Macris disse acreditar que ele não vem candidato a vereador no ano que vem.

Rafael ficou em 3o colocado nas eleições de 2020 a prefeito e estaria cotado como nome certo para vir a vereador em 2024 na cidade.

