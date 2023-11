Câmara entrega diploma de Atirador Destaque esta 2a

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta segunda-feira (13) sessão solene para

entrega do diploma de “Atirador Destaque do Ano” a Caio de Oliveira Pardinho, por destaque no exercício de suas atividades no Tiro de Guerra 02-045 de Americana. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 8 da Claro (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

O diploma “Atirador Destaque do Ano” é entregue anualmente pela Câmara após indicação feita pelo Tiro de Guerra 02-045 do atirador que mais se destacou durante o ano. A honraria foi instituída em 2009 através de decreto legislativo de autoria do vereador da 14ª e 15ª Legislaturas Luiz Antonio Crivelari.

Biografia

Caio de Oliveira Pardinho nasceu em Americana em 31 de maio de 2004, filho de Oswaldo Pereira Pardinho e Marcia Regina Barbosa.

Monitor responsável e educado, sempre dando suporte e segurança aos colegas de serviço. Em essência, um líder nato, demostrado nas solenidades e formaturas onde atuou como Comandante da Tropa.

Escolhido pelos seus superiores como Atirador Destaque do mês em maio deste ano, e por seus companheiros de caserna como Atirador Destaque do Ano de Instrução de 2023.

Prestou um excepcional serviço ao Tiro de Guerra 02-045, demonstrado em várias missões ao longo do período do serviço militar obrigatório: apoio nas atividades internas do Tiro de Guerra, comandando com excelência a Tropa durante a Visita de Orientação Técnica realizada pela Comitiva da Seção de Tiros de Guerra da 2ª Região Militar; Preservação e manutenção das instalações do Tiro de Guerra, inclusive nos serviços de pintura da sede, trabalhando com afinco e não medindo esforços para obter bom resultado, mesmo não sendo um profissional da área.

Um trabalho bem feito precisa ser reconhecido. Durante o ano de instrução todos enfrentaram desafios e obstáculos, mas para chegar a um bom resultado não é necessário possuir apenas as habilidades certas, e sim depositar também muita atenção, esforço e dedicação nas tarefas assumidas.

Sua perseverança e eficácia, lhe renderam sucesso no trabalho executado, o que fez com que o Monitor CAIO BARBOSA PARDINHO, fosse escolhido como referência pelo efetivo matriculado no corrente ano. Por esses e outros motivos, recebe nesta noite da Câmara Municipal de Americana o Diploma de Atirador Destaque do Ano 2023.

