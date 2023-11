Calor infernal permanece esta semana

Calor- A semana que começa vai reescrever a história do clima

do Brasil. Uma brutal onda de calor centrada entre o Sudeste e parte do Centro-Oeste trará temperaturas máximas absurdamente altas em milhares de cidades. Dezenas de milhões de pessoas enfrentarão calor como jamais passaram em suas vidas. Será uma semana que mudará a estatística climática nacional.

Mais notícias da cidade e região

O que se desenha para esta semana em termos de temperatura no Sudeste do Brasil, em particular, é no mínimo extraordinário. Foge muitíssimo ao normal do clima, mesmo em cidades acostumadas a tempo quente durante os meses da primavera e do verão, com marcas excepcionalmente altas.

Uma massa de ar muito quente vai se intensificar demais neste começo de semana e vai perdurar durante toda a semana. Máximas entre 42ºC e 45ºC devem ser esperadas com possibilidade mesmo de registros superiores a 45ºC em pontos do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil. Embora o calor atinja níveis extremos e recordes em vários estados, Minas Gerais deve ser o estado em que a onda de calor mais deverá fugir ao normal. Centenas de cidades mineiras devem ter máximas no decorrer da semana próximas ou acima de 40ºC em situação jamais vista em Minas Gerais.

Após METSUL