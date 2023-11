Operação da ACIA para renegociação de dívidas atinge R$2 milhões

A parceria firmada entre a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e a empresa Acordo Certo resultou na renegociação de R$ 2,094 milhões durante três dias de atendimento na sede da entidade. No total, 197 pessoas passaram por um processo de triagem e houve 211 acordos fechados, isso porque em alguns casos o mesmo consumidor possuía mais de um débito. Descontos foram oferecidos em 95% das negociações. Diante do sucesso da iniciativa, a empresa e a Acia irão manter o atendimento até o dia 31 de dezembro

O programa foi realizado na região de Campinas com a participação de mais de 30 empresas, varejistas, securitizadoras e bancos, além de pendências relacionadas ao programa Desenrola Brasil dentro da Faixa 2. Na região, o atendimento foi realizado em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Limeira.

As negociações fazem parte de uma parceria entre a Acia e a empresa Acordo Certo, que atua há oito anos no mercado e já realizou mais de 15 milhões de acertos nesse período, de forma gratuita para o cliente.

Como o atendimento foi estendido até o dia 31 de dezembro, o consumidor pode comparecer na sede da entidade, com o CPF em mãos e consultar os débitos disponíveis para fazer a renegociação, obter descontos que podem chegar até 99% e escolher entre diversas opções de parcelamento.

Para Marcelo Fernandes, presidente da Acia, o fato de a negociação atingir mais de R$ 2 milhões foi um grande sucesso. “As pessoas, de modo geral, querem sair da inadimplência e voltar a ter crédito. Se um consumidor está endividado ele precisa de ajuda. A Acia sempre teve esta preocupação e o fato de a renegociação ter sido estendida até o final do ano é uma grande oportunidade para os clientes acertarem seus débitos. Todos ganham com isso. O cliente, que volta a ter o seu nome limpo, e o empresário ou comerciante, que consegue receber sua dívida”, disse Fernandes.

Segundo Fernando Iodice, diretor-presidente da Acordo Certo, as datas foram escolhidas já que nesta época do ano os trabalhadores têm a oportunidade de usar uma parte do seu 13º salário para regularizar as contas e assim

iniciar o próximo ano com contas organizadas.

Em Americana, a estrutura estará à disposição na sede da própria Acia, na Rua Primo Picoli, 232, no Centro, onde os consumidores serão atendidos presencialmente. O horário é de segunda à quinta-feira, das 8 às 18 horas, e na sexta-feira, das 8 às 17 horas.