Americana aparece no Top30 do novo Ranking Nacional de Desenvolvimento

EXCLUSIVO: O Portal Novo Momento traz os dados de um dos únicos rankings que mede o desenvolvimento de cada um dos 5.568 municípios do país. Entre todos eles, Americana aparece entre os melhores nas categorias: Meio Ambiente, Educação e Saúde.

Com o objetivo de avaliar o nível de desenvolvimento das cidades brasileiras nas áreas de educação, trabalho e renda, saúde e meio ambiente, o Instituto Votorantim e a Citrosuco criaram o Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM), ferramenta que permite conhecer as vulnerabilidades e fortalezas dos 5.568 municípios do país nas quatro áreas selecionadas.

Os resultados mostram que a nota média do Brasil é 4,84 (numa escala de 0 a 10) e Americana aparece com 7,35, sendo que a primeira colocada ficou com 8,30. Apenas 10% das cidades têm nota acima de 6,2. O melhor desempenho foi da cidade de Paulínia.

AMERICANA

No ranking geral, Americana perde na região para Paulínia, Jaguariúna, Indaiatuba e Louveira, mas supera todas as demais (incluindo Campinas, Limeira, Piracicaba, S. Bárbara e Sumaré). Entre os 30 primeiros, 21 são de São Paulo.

Na categoria Meio Ambiente, Americana obteve sua melhor nota: 9,62, ocupando a 10ª colocação nacional, atrás apenas de Itatiba na região. A pior nota foi na categoria Trabalho e Renda. Com nota de 1,60 a pior colocada no ranking foi a cidade de Currais no Piauí.

Detalhes do índice

O índice é composto por 27 subindicadores alinhados em quatro pilares: educação, trabalho e renda, saúde e meio ambiente. As temáticas foram escolhidas pelos realizadores considerando sua relevância e recorrência nas estratégias de atuação social do setor privado. “O IDM oferece uma visão de prioridades dentro de cada município. A partir dele, empresas, atores filantrópicos e do setor público podem refinar suas estratégias de desenvolvimento e acompanhar essas transformações ao longo do tempo”, afirma o gerente de estratégia institucional do Instituto Votorantim, Wilian Lourenço da Silva.