Ozempic. Fabricante alerta para golpe de venda online

Até o ozempic entrou na mira dos golpes.

A NovoNordisk, fabricante do medicamento que revolucionou os métodos de emagrecimento, soltou nota alertando para golpistas que atuam com vendas online ou venda direta.

Como fornecedores responsáveis, sempre preocupados com a saúde e segurança de nossos pacientes, informamos que não fazemos nenhum tipo de contato, por nenhum canal de comunicação, para venda direta de nossos medicamentos.



Se você receber qualquer mensagem com esta finalidade, desconfie.

Para garantir a segurança dos nossos pacientes e a qualidade dos nossos produtos, reforçamos que:

1. Todos os medicamentos são distribuídos e vendidos exclusivamente em farmácias devidamente licenciadas, que cumprem com todos os requerimentos sanitários exigidos pela Anvisa.

2. Recomendamos que sempre suspeitem dos canais de venda direta, como redes sociais e fóruns virtuais.

3. Verifiquem as embalagens de medicamentos, que, quando falsas, podem estar visualmente alteradas.

4. Desconfiem de preços muito abaixo da tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos.

Em caso de dúvidas sobre os medicamentos da Novo Nordisk, os pacientes podem acessar a página novonordisk.com.br para consulta dos produtos comercializados pela empresa, bem como procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) ou o site do Programa NovoDia (www.programanovodia.com.br), quepossibilita buscar as farmácias mais próximas do seu CEP, de acordo com o medicamento indicado.

