Judoca do Time SP fez preparação com medalhistas olímpicos

Para chegar “voando” nos Jogos da Juventude, que acontece em João Pessoa (PB) até o próximo dia 28, o judoca Fernando Mitsuda, 16, fez uma preparação de alto nível.

Atleta do Time SP, Fernando treina no Pinheiros ao lado de Larissa Pimenta e Willian Lima, medalhistas nas Olimpíadas de Paris. A diferença de idade e experiência profissional não foram impeditivos para o jovem atleta testar suas habilidades contra duas das maiores referências atuais do judô brasileiro.

“Sofri com eles [risos]. Treinei bastante com a Larissa antes das Olimpíadas e foi intenso. Ela tem um nível altíssimo, então cada treino era um aprendizado gigantesco. Também fiz alguns treinos com o Willian, que foi outra experiência incrível. Foi puxado, mas valeu demais”, lembra Fernando.

Leia + Sobre todos os Esportes

Enquanto Larissa e Willian ajustavam os últimos detalhes para as Olímpiadas, Fernando aproveitada cada segundo dessa troca para extrair o máximo de informações. “O que tirei de mais valioso desses treinos foi a mentalidade deles. Dá para ver como são dedicados, disciplinados. Também aprendi alguns detalhes técnicos que fazem toda a diferença nesse nível. Com certeza são coisas que vou levar para o resto da minha carreira”, diz o judoca, que integra a seleção brasileira sub-18.

Nos Jogos da Juventude, Fernando fez sua estreia na categoria até 66kg – ele competia até 60kg -, e não deixou dúvidas de que a transição foi muito bem trabalhada. Foram dois ouros, um no individual e outro por equipes. “Minha participação nos Jogos da Juventude foi desafiadora, pois estreei em uma nova categoria e enfrentei novos adversários. Tive um bom desempenho e me adaptei bem ao novo peso.”

Força do judô

As atividades com medalhistas olímpicos tem estimulado Fernando a subir o sarrafo. Ele espera seguir melhorando para se juntar a Larissa e Willian na corrida pela vaga nos Jogos de Los Angeles, em 2028. “Ainda tem muita coisa para acontecer até lá, mas estou focado em trabalhar duro e evoluir para estar pronto. Acredito que dá para sonhar alto e fazer isso acontecer.”

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP