Juliana Paes estreia no Festival de Veneza como convidada

A atriz Juliana Paes, embaixadora da marca Campari no Brasil, brilhou no tapete vermelho da 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza.

O evento, que começou no dia 28 de agosto e segue até 7 de setembro na icônica ilha de Lido, na Itália, é um dos mais aguardados do mundo do cinema, reunindo atores, diretores e produtores de renome internacional.

Juliana Paes encantou a todos com sua presença marcante e estilo impecável, representando a Campari e o cinema brasileiro em um dos maiores e mais prestigiosos festivais de cinema do mundo.

A atriz destacou-se pelo seu carisma e pela sua conexão com a arte cinematográfica, simbolizando o compromisso da marca com a valorização da cultura e do cinema global.

Leia + sobre Famosos, artes e música

A Campari é uma das marcas patrocinadoras do Festival de Veneza, e, a participação de Juliana Paes no evento sela o começo da parceria entre a marca e a atriz brasileira, reforçando a relação do grupo com o universo cinematográfico, promovendo experiências autênticas e memoráveis.

O 81º Festival de Cinema de Veneza oferece uma programação diversificada e inovadora, destacando talentos de todas as partes do mundo e consolidando-se como um marco no calendário internacional da sétima arte.

Orgulho ter Juliana Paes

“É um orgulho para nós a parceria com Juliana Paes como embaixadora da marca Campari no Brasil, especialmente em um evento tão importante como o Festival de Cinema de Veneza. Este é um momento especial para a marca, que vive uma fase de expansão e consolidação, tanto globalmente quanto no Brasil. Juliana representa perfeitamente os valores de sofisticação e autenticidade que buscamos transmitir,” destacou Vinicius Löw, diretor de marketing do Grupo Campari no Brasil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP