Juliette fala sobre diferença de idade com namorado

Juliette- Que as Sugar Mommies têm preferência por parceiros mais novos isso não é novidade pra ninguém, e a campeã do BBB21 está aí para provar isso

Na última semana, Juliette gerou burburinhos na internet ao revelar que seu namorado Kaique Cerveny é 8 anos mais novo que ela. Porém, a artista garantiu que, mesmo sendo um rapaz mais jovem, o boy é maduro e super discreto, do jeitinho estilo de vida Sugar de ser, né?

Segundo Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio, é super comum que mulheres mais experientes se sintam atraídas por parceiros mais novos. “O termo Sugar Mommy se refere a mulheres mais vividas, cheias de energia e bem-sucedidas que cansaram de homens que não têm disposição para acompanhar suas vidas corridas. Elas se relacionam com pessoas mais jovens que podem proporcionar a elas uma vivência diferente da que estão acostumadas, um frescor, e a tão procurada jovialidade”, afirmou.

Sugar Mommies buscam algo sério

A polêmica começou depois que a ex-BBB participou do podcast ‘Na Palma da Mari’, comandado por Mari Palma no YouTube. “Apesar de ser mais novo, ele tem uma maturidade muito grande, e isso foi o que me encantou. Não tem ciúme demais, não quer aparecer demais, e entende que cada um tem seu destaque na sua área”, comentou.

No último domingo (2), a cantora continuou o assunto nos stories do Instagram, revelando que Kaique é o primeiro rapaz mais jovem com quem ela se relaciona.

“Ao contrário do que muitos pensam, as Sugar Mommies são mulheres que buscam sim algo sério. Não é por acaso que muitas delas se casam e constroem famílias dentro desse estilo de vida. A atriz Tata Werneck, por exemplo, tem um parceiro 12 anos mais jovem, e uma filha linda. A verdade é que o relacionamento Sugar não é um bicho de sete cabeças, como muitos pensam. O que o diferencia de outras relações é a transparência que proporciona, e sabermos que um lado é o único ou maior responsável financeiro da relação, por ser mais bem-sucedido e estável financeiramente”, finalizou o especialista.

